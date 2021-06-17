İzmir'de HDP binasına silahlı saldırı, 1 kişi öldürüldü

Türkiye'de bir parti binasına saldırı düzenlendi, rehin alınan kişi öldürüldü.

İzmir'de HDP il binasına saldırı düzenlendi. İçeri giren 30-35 yaşlarındaki kişinin üç el ateş açtığı ve camları kırdığı, binayı yakmaya çalıştığı öğrenildi.

Olayda saldırgan gözaltına alınırken, bir kişinin öldüğü bildirildi.

Parti yetkilileri bir parti görevlisinin saldırgan tarafından rehin alındığını açıklamıştı.

Medya Haber'e açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, saldırganın partiliyi öldürdüğü bilgisini verdi. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ise öldürülen partilinin adının Deniz Poyraz olduğunu söyledi.

Olay esnasında bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre silah sesleri duyulurken, il binasının camları kırıldı. Polis olay nedeniyle Çankaya bölgesinde bazı noktaları trafiğe kapatırken bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

İzmir Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaden ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.