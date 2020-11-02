İzmir ve Samos’taki deprem Kıbrıs Rum basınında

İzmir ve Samos’ta (Sisam) önceki gün meydana gelen büyük deprem, dün yayımlanan Kıbrıs'ın güneyinde yayın yapan gazetelerine geniş şekilde yansıdı.

Filelefthjeros Gazetesi “Ege’deki Depremde Trajedi… Samos ve İzmir Yaralarını, Ölülerini, Yaralılarını ve Yıkımı Ölçüyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Ege’de önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen büyük depremin, geride büyük bir acı ve yıkım bıraktığını yazdı.

Gazete, Samos’taki depremde, yıkılan duvarın altında kalan iki öğrencinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların da bulunduğunu kaydetti.

Haber, Alithia’da “Samos ve İzmir’de Öldürücü Deprem… Yunanistan ve Türkiye’de Ölüler, Yaralılar ve Yıkım-Öldürücü Deprem Yunanistan ile Türkiye’yi Yakınlaştırdı”; Haravgi’de “Yunanistan ve Türkiye’deki Depremde 14 Ölü… Samos’ta İki Çocuk ve İzmir’de 12 Kişi Hayatını Kaybetti”; Politis’te “Aynı Riziko ve Aynı Kader Onları Birleştirdi… Samos ve İzmir’i 6,7’lik Deprem Vurdu-Samos’ta 2 Ölü, İzmir’de 12 Ölü”