İzmir Alaçatı'da hortum

Türkiye’de İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı mahallesinde çıkan hortum nedeniyle bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi.

NTV yayınına bağlanan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Alaçatı bölgesinde etkili olan hortum nedeniyle 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu.

16 KİŞİ YARALANDI

NTV canlı yayınına katılan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Alaçatı bölgesinde etkili olan hortum nedeniyle inşaat şantiyesinde bir vincin devrildiği ve 16 kişinin yaralandığı bilgisini veren Oran, 3 teknenin de battığını ifade etti.

Köşger, "16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadesini kullandı.

AYVALIK'TA HORTUM

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde oluşan hortum binalarda ve araçlarda hasara yol açtı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, binaların çatısının yola ve çevreye saçıldığını söyledi.

Bazı araçların da hasar gördüğünü belirten Ergin, "Herhangi bir can kaybı yok, sadece mal kaybı var. Paşalimanı mevkisindeki belediyeye ait işletmede bayağı bir hasar var. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmemiş ama Sarımsaklı Mahallesi'nde epey bir hasar var. Belediye ve itfaiye ekipleri çevrede temizlik yapıyor." diye konuştu.