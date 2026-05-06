“UBP’den istifa ediyorum, seçim döneminde yoluma Halkın Partisi’nden devam edeceğim”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, partisinin kurucu değerlerinden ve devlet anlayışından ciddi şekilde uzaklaştığını belirterek Ulusal Birlik Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Altuğra, “Temiz ve dürüst siyaset yapabilme zemini tümüyle ortadan kalkmıştır” dedi.

Altuğra yaptığı açıklamada, uzun süredir UBP’nin kendi değerlerine dair umut olup olmadığını sorguladığını ifade etti. Yaşananlar ve ortaya çıkan tabloyu gördüğünde, partinin kurucu değerlerinden ve devlet anlayışından ciddi biçimde uzaklaştığını düşündüğünü belirten Altuğra, temiz ve dürüst siyaset yapabilme zemininin tümüyle ortadan kalktığını söyledi.

Partinin kendi içinde toparlanacağına dair herhangi bir umut kalmadığını kaydeden Altuğra, “Bu nedenle uzun yıllardır mensubu olmaktan onur duyduğum UBP’den istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Altuğra, genel seçime kadar Meclis'te bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüreceğini, siyaseti bırakmayacağını belirterek, yoluna Halkın Partisi'nde devam edeceğini duyurdu.

“Ortaya çıkan tablo karşısında en büyük sorumluluk UBP’ye aittir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Altuğra, seçim tarihine kadar görevini bağımsız milletvekili olarak sürdüreceğini belirtirken, seçim sürecinde ise siyasi yolculuğuna Halkın Partisi’nde (HP) devam edeceğini duyurdu.

Zeytinlik’teki Archway Restaurant’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Altuğra, son dönemde yaşanan gelişmelerin devlet yönetimini ciddi şekilde sarstığını ifade etti

Altuğra, “Son dönemde ardı ardası kesilmeyen gelişmeler, devlet yönetimini ciddi şekilde sarsmıştır. Toplumda güvensizlik yaratıldı. Ortaya çıkan tablo karşısında en büyük sorumluluk UBP’ye aittir” ifadelerini kullandı.

“Ben siyasete doğru bildiğimi söylemek için girdim ”

Partinin toplumdaki güvenilirliğini yitirdiğine dikkat çeken Altuğra, UBP’nin toplumun hassasiyetlerini dikkate almayan bir anlayışa dönüştüğünü belirtti. Siyasete giriş amacının makam veya mevki olmadığını vurgulayan Altuğra, “Ben siyasete koltuk, makam için değil her zaman doğru bildiğimi söylemek için girdim” dedi.

UBP yönetiminin devlet anlayışından uzaklaştığını ifade eden Altuğra, temiz siyaset yapma zemininin ortadan kalktığını belirterek, bu nedenle parti üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı.

“Bağımsız olarak görevime devam edeceğim”

İstifasının ardından nasıl bir yol izleyeceğine de değinen Altuğra, seçim tarihine kadar bağımsız milletvekili olarak görev yapacağını söyledi. Ülkenin dürüst, ilkeli ve halkla bağını koparmayan bir yönetime ihtiyaç duyduğunu belirten Altuğra, “Seçim tarihine kadar görevime bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Zamanı geldiğinde yoluma Halkın Partisi’nde devam edeceğim”

Siyasi geleceğine ilişkin de net mesajlar veren Altuğra, zamanı geldiğinde Halkın Partisi çatısı altında siyaset yapacağını açıkladı. Bu kapsamda gerekli görüşmelerin yapıldığını kaydeden Altuğra, seçim döneminde HP’den milletvekili adayı olacağını açıkladı.

“Zamanı geldiğinde siyaset yolculuğuma Halkın Partisi’nde devam edeceğim” diyen Altuğra, aktif milletvekilliği süresi boyunca herhangi bir partiye üye olmasının mümkün olmadığını da vurguladı.

“Halk hizmete susamış durumda”

Açıklamasında kişisel kırgınlıklarının bulunmadığını da ifade eden Altuğra, bugüne kadar davasına sahip çıkarak geldiğini belirtti. Kendi ilkeleri doğrultusunda yoluna devam ettiğini dile getiren Altuğra, ülkede halkın hizmete susamış durumda olduğunu söyledi.

Kadınların ekonomik özgürlüğü başta olmak üzere birçok alanda atılması gereken adımlar bulunduğunu ifade eden Altuğra, partiden memnun olmayan diğer milletvekillerinin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin soruların ise kendilerine yöneltilmesi gerektiğini belirtti.

Altuğra, açıklamasının sonunda ise HP ile yürütülen sürece değinerek, “Gerekli görüşmeler yapıldı. Kendi kendime gelin güvey olmam” ifadelerini kullandı.