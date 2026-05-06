“Bazı tüccar ve galericilere avantaj sağlanırken ülke güvenliği riske atılıyor”

Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı Ediz Kanatlı, Maliye Bakanlığı’nın gümrüklerde yürüttüğü uygulamaların bazı tüccar ve galericilere avantaj sağladığını belirterek, ülke güvenliğinin riske atıldığını söyledi.

Kanatlı, denetimsiz şekilde “sarı hat” üzerinden kapasitenin üzerinde işlem yapılmasının kontrolsüzlüğü artırdığını ifade etti.

Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen hazırlıklar kapsamında adaya giren malların ek mesaiye takılmadan hızlı ve kontrolsüz biçimde teslim edilmesi için çalışma yapıldığını belirtti. Bu süreçte denetimsiz “sarı hat” üzerinden kapasitenin çok üzerinde işlem yapılmasının teşvik edildiğini kaydeden Kanatlı, bunun kontrolsüzlüğü artırdığını ve riskleri büyüttüğünü söyledi.

“Bu yaklaşımın acilen gözden geçirilmesi gerekmektedir” diyen Kanatlı, iletişim eksikliği ve diyalog kanallarının tıkanmasının mevcut krizi daha da derinleştirdiğini ifade etti. Şeffaflık ve iş birliği yerine tek taraflı uygulamaların tercih edildiğini söyleyen Kanatlı, bunun çözüm üretmekten uzak bir tablo ortaya koyduğunu kaydetti.

Yaşanabilecek olumsuzlukların sorumluluğunun bu politikaları hayata geçiren yetkililere ait olduğunu belirten Kanatlı, kamu düzeni ve ülke güvenliği açısından oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almaya çağırdı.