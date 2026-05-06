KKTC'den 5 firma Beauty İstanbul Fuarı’na katılıyor

KKTC'den beş sanayi işletmesi, yarın başlayacak Beauty İstanbul Fuarı’na katılacak.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan (KTSO) verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle düzenlenen fuar, yerli üreticilere küresel pazarlara açılma fırsatı sunuyor, 7-9 Mayıs arasında ziyarete açık olacak fuarda, 65 ülkeden yaklaşık bin 400 firma yer alacak.

KTSO organizasyonuyla fuara Cleanex Trading (Onalt Group), Dağlı Trading Ltd., Erensu Kozmetik Ltd., Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Ltd. (GİKAD) ve Pura Vida Trd. katılıyor. Firmalar krem, şampuan, parfüm, koku, temizlik ürünleri ve çeşitli kozmetik malzemesi tanıtacak.

Katılımın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası iş birliğinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, fuarın yerli firmaların ihracat potansiyelini artırması, yeni ticari iş birliklerine zemin hazırlaması ve Kıbrıs Türk sanayisinin uluslararası arenadaki görünürlüğünü güçlendirmesine olanak sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, odanın, fuarlarla üyelerinin dış pazarlara açılmasını desteklemeye devam edeceği belirtildi.