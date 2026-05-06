Trump: "Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi operasyonlarına ara verdik"

ABD Başkanı Donald Trump gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine yardımcı olmayı amaçlayan operasyona ara verdiklerini söyledi.

Kendisine ait Truth Social platformundan paylaşım yapan ABD Başkanı, bunun İran ile tam ve nihai bir barış anlaşmasına ulaşılıp ulaşılamayacağını görmek için yaptığını belirtti. Trump bu alanda harika bir ilerleme kaydedildiğini de savundu ama ayrıntı vermedi.

Pakistan, ABD ve İran arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapıyor ama şu ana kadar sadece anlaşmaya varılamayan bir tur doğrudan görüşme yapıldı. Trump İran limanlarına ABD ablukasının ise süreceğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da daha önce düzenlediği basın toplantısında, İran'la savaşta ülkesinin saldırı konumundan savunma haline geçtiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak uluslararası hukukun "çok açık" olduğunu ve "hiçbir ülkenin" uluslararası bir su yolunu kontrol edemeyeceğini söyledi.

Rubio Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Rubio, İran'ın, bu su yolunu kimlerin kullanabileceğini belirlemesine izin verilemeyeceğini vurguladı ve bunu "tamamen gayrimeşru" ve "kabul edilemez" bir suç olarak nitelendirdi.

Rubio "Bir şey yapılması gerekiyor" dedi.

Bakan, bu nedenle ABD ordusunun "Özgürlük Projesi" adı verilen savunma operasyonunu genişleterek ticari gemileri boğazdan geçirmek için eşlik ettiğini açıkladı.

Rubio, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırdığı "Destansı Öfke Operasyonu"nun tamamlandığını belirtti.

Rubio "Destansı Öfke Operasyonu tamamlandı. Bu operasyonun amaçlarına ulaşıldı" derken, Trump'ın İran ile Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden tamamen açılacağı konusunda bir anlayış birliği de dahil olmak üzere anlaşmayı tercih ettiğini belirtti.

Bakan "Başkan'ın tercih ettiği yol bu ama şu ana kadar İran'ın tercih ettiği yol bu değil" dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlarının tamamen "savunma amaçlı" olduğunu söyleyen Rubio, "Önce bize ateş açılmadıkça ateş açılmayacak. Sadece saldırıya uğrarsak karşılık veriyoruz" dedi.

İran'ın boğazda ABD gemilerine saldırması halinde Washington'un karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini de ekledi:

"Bize ateş açılırsa karşılık veririz ve bunu ölümcül bir etkinlikle yaparız."

İran ise Hürmüz Boğazı'nı gemilere kapatmayı sürdüreceklerini açıkladı.

İran adına Pakistan'da ABD ile yapılan görüşmelere liderlik eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz'deki durumu sürdürme kararında olduklarını söyledi.

5 Mayıs Salı günü X hesabından açıklama yapan Kalibaf, "Mevcut durumun devamının Amerika için tahammül edilemez olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve biz daha yeni başladık" ifadelerini kullandı.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta saldırmasıyla birlikte boğazdan geçen trafiği ciddi şekilde kısıtladı.

ABD ise İran limanlarına abluka uyguluyor.

Bu küresel çapta petrol fiyatlarının zirveye çıkmasına neden oldu.

Özgürlük Projesi nedir?

Trump 4 Mayıs'ta Özgürlük Projesi'ni hayata geçireceklerini duyurmuştu.

Özgürlük Projesi ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemileri, donanma korumasında bölgeden çıkarmaya yönelik askeri planının adı.

Pentagon'da konuşan Savunma Bakanı Pete Hegseth, Özgürlük Projesi'nin "geçici" olduğunu ve amacının, "İran'ın saldırganlığına karşı masum ticari deniz taşımacılığını korumak" olduğunu söylemişti.

Hegseth, iki ABD bayraklı geminin boğazdan geçtiğini ve bunun da "geçiş hattının açık olduğunu" gösterdiğini, İranlıları da "utandırdığını" savundu.

Taşımacılık devi Maersk ABD bayraklı ticari gemilerinden birinin ABD ordusunun eşliğinde boğazdan çıktığını teyit etti.

İran yönetimiyse, ABD savaş gemisinin hedef alındığını ve bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tankerini vurduğunu duyurdu.

Öte yandan BAE topraklarındaki en büyük petrol tesisinin İran tarafından vurulduğunu da açıkladı. İran BAE limanlarına yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini açıkladı.

Bu gelişmeyi Donald Trump'ın yedi İran "sürat teknesini vurulduğu" açıklaması izledi. İran bunu yalanladı.