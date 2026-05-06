Başbakan Ünal Üstel, Girne’de partilileriyle gerçekleştirdiği kitle toplantısında, yanlışlıkla doğruyu söyledi, “Sanki güney, kuzeyden pahalıymış gibi algı yaratıyorlar” dedi.

Üstel, açıklamasının devamında, “Bizim çoğu ürünlerimiz onlardan pahalıdır, bizim çoğu ürünlerimiz onlardan ucuzdur” diyerek, çarpıcı bir ekonomik tespitte bulundu.

UBP’nin “gündemimizde seçim yok” şiarıyla başlattığı seçim çalışmaları kapsamında Başbakan Ünal Üstel ve bazı bakanlar, Girne’de, partilileriyle bir araya geldi.

Toplantıda kürsüye çıkan Ünal Üstel, ekonomiye yön veren açıklamalarda bulundu.

Üstel, “Öyle bir algı yaratıyorlar ki sanki güney, kuzeyden pahalıdır. Bazı maddelerde olabilirler. AB’dedirler. Ama biz, çoğu ürünlerimiz onlardan pahalıdır. Bizim çoğu ürünlerimiz onlardan ucuz. Biz ürünlerimizi TC’den tedarik ediyoruz. Mukayese ettiğimiz zaman bizim fiyatlar onlardan daha cazip” dedi.

Kuzeyde yaşam süren insanların alım güçlerinin, güneyde yaşam sürenlerden “daha yüksek olduğunu” iddia eden Üstel, “Bizim alım gücümüz yüksek olduğu için ve döviz stabil gittiği için o taraftan alım gücü daha yükseğe çıktı” dedi, yurttaşın alım gücünü hükümet olarak “yerlerde süründürmediklerini” öne sürdü.