“Oldubitti anlayışını kabul etmiyoruz”

“Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası”na ilişkin düzenleme sürecinin şeffaf yürütülmediği gerekçesiyle Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yapılacağı duyurulan basın toplantısına katılmama kararı aldı.

Gazeteciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, 6 Mayıs 2026 tarihinde düzenleneceği duyurulan ve bilgilendirme amacı taşıdığı belirtilen toplantının “samimiyetten uzak” olduğu ifade edildi. Açıklamada, böylesi önemli bir yasal değişiklik girişiminin komite aşamasına gelmeden önce tüm paydaşlarla, özellikle basın meslek örgütleriyle şeffaf biçimde paylaşılması ve görüş alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından 6 Mayıs 2026 tarihinde düzenleneceği duyurulan ve “Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası”na ilişkin bilgilendirme amacı taşıdığı ifade edilen basın toplantısı tarafımızca değerlendirilmiştir.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak söz konusu açıklamayı samimiyetten uzak bulduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz. Bu nitelikteki bir yasal düzenleme girişiminin, komite aşamasına gelmeden önce ilgili tüm paydaşlarla, özellikle basın meslek örgütleriyle şeffaf bir biçimde paylaşılması ve görüşlerinin alınması gerekirdi.

Son iki gündür yaşanan süreçte hem gazeteciler hem de toplum gereksiz bir gerilim içerisine sürüklenmiş; zaman ve motivasyon kaybı yaşanmıştır. Bu durum, sürecin sağlıklı ve katılımcı bir şekilde yönetilmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede, yarın “basın toplantısı” adı altında gerçekleştirileceği duyurulan etkinliğe katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Oldubitti anlayışıyla yürütülen süreçlerin sonradan izah edilmesini kabul etmediğimizi açıkça ifade ederiz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni gazetecilerden ve kamuoyundan özür dilemeye ve alınan bu yanlış karardan geri dönmeye davet ederiz.