“Bilgilendirme değil aklama çabası”

Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin “Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası”na ilişkin düzenlemenin ardından yapmayı planladığı basın toplantısını sert bir dille eleştirerek, girişimin ne samimi ne de meşru olduğunu açıkladı.

Sendika, gazetecilik faaliyetlerini doğrudan hedef aldığı belirtilen yasal düzenlemenin ardından yapılacak “bilgilendirme” toplantısının, alınan kararın kamuoyu nezdinde aklanmasına yönelik bir çaba olduğunu savundu. Açıklamada, basın özgürlüğünü daraltan ve kamunun haber alma hakkını sınırlayan bir anlayışın kamuoyuna sunabileceği meşru bir gerekçe bulunmadığı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin yarın düzenleyeceğini duyurduğu “Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası”na ilişkin basın toplantısı ne samimidir ne de meşrudur.

Basın emekçilerini doğrudan hedef alan, gazetecilik faaliyetini cezai yaptırım tehdidi altına sokan bir düzenlemenin ardından yapılan “bilgilendirme” girişimi, alınan yanlış ve dayatma kararın aklanma çabasıdır. Gazetecilerin haber yapma hakkını daraltan, kamunun haber alma özgürlüğünü sınırlayan bir anlayışın basına anlatacak hiçbir şeyi yoktur.

Kendini aklama çabasıyla yapılacak olan bu girişimin, tüm yükü yasalarla susturulmak istenen basın emekçilerinin üzerine atacağı açıktır. Bilinmelidir ki, yapılan yasayı savunmak için uydurma gerekçelerin ve mazeretlerin arkasına saklanma girişimine verilecek cevabımız da irademiz de vardır. Çağın ve ifade özgürlüğünün gerisinde kalmış, egemenlerin arkasına saklanarak toplumsal meşruiyetini kaybetmiş hiçbir zümrenin çıkarına alet olmayacağız.

Başbakanlık binasının alt katlarında pişirilen bu yasayı da, bu yasayı yapanları da tanımıyoruz. Basın emekçileri, kendi mesleklerini hedef alan bu düzenlemeyi meşrulaştıracak hiçbir platformun parçası olmamalıdır. Basın Emekçileri Sendikası olarak çağrımız, basın emekçilerinin yarın düzenlenecek basın toplantısına katılmamalarıdır. Bizlerin sorunu yaratanlara soracak sorumuz yoktur!

Yapılması gereken, bu yanlış düzenlemeyi savunmak değil, sorumluluğunu üstlenmektir. Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin topluma ve basın emekçilerine söyleyecek sözü kalmamıştır.