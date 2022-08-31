İzinsiz balık avladı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Girne’de bugün saat 02.30 sıralarında deniz içerinde izinsiz şekilde zıpkınla balık avladığı tespit edilen Y.S.A hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Girne’de bugün saat 02.30 sıralarında deniz içerinde izinsiz şekilde zıpkınla balık avladığı tespit edilen Y.S.A hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgide söz konusu kişinin Su Ürünleri Yasası’na aykırı harekette bulunduğu ifade edildi.
720 TL değerinde içki çaldı, tutuklandı
Girne’de Metroplus isimli markete müşteri olarak giderek, 720 TL değerindeki içkiyi alıp ödeme yapmadan gizlice market dışına çıkan S.K.N isimli kişi tutuklandı. Polis, olayın 30 Ağustos’ta yaşandığını duyurdu.
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