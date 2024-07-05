“İzin çıkartacağını söyleyip 313 bin TL para aldı”

Gönyeli’de, “çalışma izni çıkartacağı” vaadiyle Türkmenistan’daki bir şahıstan 313 bin TL para alan ancak izni çıkartamayınca sadece 2 bin TL geri ödediği tespit edilen F.D. isimli zanlı, “sahtekarlıkla para temini” suçundan tutuklanarak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının Haziran ayı içerisinde önce internet, sonra da yüz yüze görüştüğü I.G. isimli şahısla görüştüğünü ve Türkmenistan’da ikamet eden A.M. isimli şahsa ön izin çıkartıp iş bulacağı vaadinde bulunarak 313 bin TL para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ön izinin çıkmaması nedeni ile parayı iade edeceğini söylediğini ancak I.G. isimli şahsa sadece 2 bin TL verdiğini açıkladı.

Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının emare olarak alınan cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede pek çok yabancı şahsın pasaport fotoğrafları ve ön izin belgelerinin tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, tespit edilen şahıslar hakkında araştırma yapılması gerektiğini kaydeden polis, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.