İthali yasak elektronik sigara sattı, tutuklandı

Mağusa’da ithali yasak bir adet tek kullanımlık elektronik sigarayı başka bir şahsa satacağı esnada polis tarafından suçüstü yakalanan 22 yaşındaki E.İ tutuklandı.

Zanlının evinde yapılan aramada çeşitli markalarda 314 adet tek kullanımlık elektronik sigara daha tespit edildi.

Olayla ilgili polis açıklaması şöyle:

03.01.2023 tarihinde, saat 18:00 raddelerinde, Gazimağusa’da, E.İ.(E-22)’nin, tasarrufunda bulunan ithali yasak bir adet tek kullanımlık elektronik sigarayı başka bir şahsa satacağı esnada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Konu şahsın ikametgâhında yapılan aramada çeşitli markalarda 314 adet tek kullanımlık elektronik sigara daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.