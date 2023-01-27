İthal kahvelerde fiyatlar katlandı, yerlide 2’şer TL’lik yükseliş!

▶ Nescafe fiyatlarında 12 ila 20 TL arasında artış yaşanırken, yerli Türk Kahveleri’nde 2’şer TL’lik zam olduğu görüldü.

▶ 200 gram Nescafe Clasic Eko Paket de Kasım ayının başında 59,90 TL iken, günümüzde 79,99 TL’ye tüketiciye ulaştı. Yine aynı ürünün 100 gramı benzer tarihte 30,90 TL iken, bugün tüketiciye 42,85 TL civarından ulaşır oldu.

Fehime ALASYA

Alışveriş Sepeti’ne yanıysan ürünlerde son günlerde kahve fiyatlarında hareketlilik yaşandığı dikkat çekti. Hem ithal hem yerli kahve fiyatları yükseldi.

Nescafe paketlerinde 12 ila 20 TL arasında artış yaşanırken, yerli Türk Kahveleri’nde 2’şer TL’lik zam olduğu görüldü. Yerli kahvedeki fiyat artışının birkaç hafta öncesinde olduğu öğrenildi.

Poşette 200 gram Nescafe Clasic Eko Paket de Kasım ayının başında 59,90 TL iken, günümüzde 79,99 TL’ye tüketiciye ulaştı.

Yine aynı ürünün 100 gramı benzer tarihte 30,90 TL iken, bugün tüketiciye 42,85 TL civarından ulaşır oldu. Bahsi geçen ürün fiyatları Alışveriş Listesi’nde yer alan Erülkü Süpermarket’teki fiyatlardan kıyaslandı.

Türk kahvesinde fiyatlar hareketlendi…

Uzun süredir raflardaki fiyatını koruyan Türk kahvesi ise 2 TL civarında bir artışla fiyatlarını yukarıya çekti. Bahsi geçen artışın geçtiğimiz haftalarda yapıldığı öğrenildi.

Önder Alışveriş merkezinde geçtiğimiz yıl eylül ayında 125 gramı 24,75 TL olan kahvenin bu hafta 26,25 TL olduğu görüldü.

Özerlat kahvenin ise 25 TL olan 125 gram Türk kahvesi ise 27 TL’ye çıktı.

Biten bazı ithallerin yeri dolmuyor…

Son yıllarda kaliteden ödün veren ve uygun fiyata yönelen tüketicilerin fiyatı yüksek bazı ürünlerden uzak durduğu market raflarına da yansıdı. Bazı ithal ürünler giderek raflarda azalmaya başladı. Türkiye dışından ithal edilen bazı çay markaları (Twınıngs Earl Grey) veya bazı nescafe markalarında biten ürünün yerine yenisinin gelmediği de gözlemlendi.