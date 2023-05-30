İthal çeri domates ve elmada kalıntı
Tarım Dairesi, 19-25 Mayıs tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
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Tarım Dairesi, 19-25 Mayıs tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, 27 ithal üründen 3’ünde limit üstü koruma ürünü tespit edildi. SVS Tic. Ltd. ile Onbaşı Ltd.’in getirdiği elma golden ile SVS Ltd’in getirdiği çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
Yerli ürünlerde 4 numunenin tamamı temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.
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