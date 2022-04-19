İtfaiye, yangınlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu

İtfaiye Müdürlüğü, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yangına karşı tedbirli davranılması uyarısında bulundu.

İtfaiye Müdürlüğünden yayımlanan bildiride, yangın belirtisi veya duman gözlemlendiğinde en kısa sürede 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangın veya 101 Sivil Savunma bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.

Halkın dikkat etmesi gereken noktalar konusunda şu uyarılar yapıldı:

“1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında gerekli izin ve tedbirler alınmadan, temizlik maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu unutmayınız. Ateş yakmadan önce izin başvurusu yapacağınız makam, bağlı olduğunuz ilçenin köy veya mahalle muhtarıdır. Muhtarın vereceği izin formu üzerinde alınması gereken tedbirler belirtilmektedir. Şişe ve cam parçalarının güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığını ve yangınlara neden olabildiğini unutmayınız. Araç ile yolda seyir halindeyken veya açık alanlarda, araziler ve özellikle ormanlık alanlarda bulunduğunuzda içtiğiniz sigaranın izmaritini çevreye atmayınız. Hasat dönemlerinde, kullandığınız tarımsal araçların kontrolünü yaparak, özellikle elektrik kaçağı ve egzozlarının sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz. Araç egzozundan atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceğini unutmayınız. Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas eden elektrik telleri ve ayrıca kötü hava koşullarında, elektrik telleri üzerine düşebilecek ağaç dalı gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza ihbar hattını arayarak yetkililere bilgi veriniz.

Temizlik maksadıyla asla ateş yakmayınız. Ev ve iş yerlerinizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz. Çıkan kuru otların kaldırılması veya elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi için ilgili belediyeye bilgi veriniz. Çıkabilecek yangılara karşı ilk müdahalede bulunmak amacıyla, ev ve işyerinizde bakım ve kontrolü düzenli olarak yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin faydanıza olacaktır. Kullandığınız tarımsal araçlar için 1’er adet 6 kg’lık kuru kimyevi, özel veya iş araçları için ise 1’er adet 2 kg’lık kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız yararlı olacaktır. Ormanlara veya akaryakıt istasyonlarına yakın arazilerdeki ekili alanların etrafına en az 6 metre genişliğinde şerit açılması, olası bir yangının bu gibi yerlere sirayet etmesini önleyecektir. Ormanlık alanlarda bulunan ateşli piknik yapılabilecek yerlerin dışında, ateş yakıp piknik yapmayınız. Piknik alanlarında veya evlerinizde, mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz”

Açıklamada ayrıca yangınların önlenmesine katkıda bulunmaya yönelik yapılması gerekenler de şu şekilde sıralandı:

“Katı Atık Depolama tesislerinin etrafının temizlenmesi; Hurdalık olarak kullanılan alanların ve çevresinin temizlenmesi; Sanayi bölgelerinde oluşturulan çöplük alanlarının çevresinin temizlenmesi; Bölgelerdeki çöp dökme alanlarının çevresinin temizlenmesi; Elektrik santralleri ile trafoların çevresinin ve içerisinin temizlenmesi; Yüksek Gerilim hatları altında yangın koruma şeridi oluşturulması; Likit Petrol Gaz depolama alanlarının çevresinin temizlenmesi; Yol kenarları ve refüj içlerinin temizliğinin zamanında yapılması; Yerleşim alanlarına yakın yerlerdeki arazilerin sahipleri tarafından temizlenmesi”

Bildiride, yangın söndürme çalışmalarına katılma veya yardımcı olmanın vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğu da belirtildi.