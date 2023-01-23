İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler felaketi önler”

İtfaiye Müdürlüğü, yangınla mücadelede alınması gereken tedbirleri hatırlatarak, “Zamanında alınan tedbirler felaketi önler” mesajı verdi.

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, yangınları önlemek için alınması gereken tedbirleri maddeler halinde şöyle sıraladı:

“Mangal, şömine veya odun sobasını tutuşturmak için akaryakıt ürünleri (benzin, mazot vb.) kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca tamamen söndüğünden emin olmadan, soba kömürlerini yanabilecek madde ve malzemeler üzerinde bırakmayınız.

Halı, yastık, perde, yorgan, battaniye veya koltuk gibi kolay alev alabilecek eşyaları ve kurutulacak giysileri şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılardan uzakta tutunuz. Ayrıca, şömine önlerine koruyucu kalkan koyunuz.

İş yeri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız, meydana gelecek yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde, yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yeri ve konutunuzu yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattına ulaşmaları önemle rica olunur.