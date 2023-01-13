İtfaiye Müdürlüğü: “Kış aylarında oluşabilecek yangın risklerine karşı dikkatli olalım”

PGM-İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşlara, “kış aylarında oluşabilecek yangın risklerine karşı dikkatli olalım” çağrısında bulundu.

İtfaiye Müdürlüğünden “zamanında alınan tedbirler felaketi önler” başlığıyla yayımlanan uyarılar şöyle:

“Halı, perde, yatak, koltuk gibi kolay alev alabilecek eşyalar ve kurutulacak giysiler, şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzakta olmalıdır.

Mangal, şömine ve odun sobalarınızı tutuşturmak için akaryakıt ürünleri (benzin, mazot vb.) kullanılmamalıdır. Oda içerisinde tam sönmemiş şömine, odun sobası ve kömürler zehirlenme ve ölüme neden olmaktadır. Kömürlerin tamamen söndüğünden emin olmadan herhangi bir yere dökmeyiniz.

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan çoklu prizlere, çok fazla akım tüketen birden fazla cihazın (ütü, elektrikli soba, fön makinesi vb.) takılması veya bu cihazların açık unutulması yangın riskini artırmaktadır.

Baca yangınlarından korunmak için iş yerlerinde 3 - 6 ayda, daire ve apartmanlarda ise yılda en az 1 kez bacaların temizlenmesi gereklidir.

Piknik tüpleri üzerine hacminden büyük tencere veya tava koymayınız. Gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüzde elektrik prizlerini açmayın, kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ve pencereleri açın, gazı dışarıya süpürmek suretiyle tahliyesini sağlayınız.

Spiral ve kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada etrafta yanıcı maddeler olmamalıdır ayrıca yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç çalışma süresince hazır bulundurulmalıdır.

Ocak üzerinde unutulan tavanın içindeki yağ alev alırsa kesinlikle su ile müdahale etmeyin, su yangının daha fazla büyümesine sebep olmaktadır. İlk olarak ocağın altını kapatın, eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, tavanın kapağını kapatın ya da bir bezi ıslatarak suyunu sıktıktan sonra tavanın üzerini bez ile örtün.

Mum, kibrit veya çakmak gibi yakıcı maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Elektrik kesintilerinde, yakılan mumların altına yanıcı olmayan maddeler koyunuz.

Araçlarınızın servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız meydana gelebilecek olan mekanik ve elektriksel arızaların yangına sebep olmasını önleyecektir.”