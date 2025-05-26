İşverenler Sendikası başkanı Metin Arhun oldu

İşverenler Sendikası, 24 Mayıs’ta gerçekleştirdiği olağan genel kurulunda yeni yönetim kurulunu belirledi. Önümüzdeki iki yıl için Metin Arhun başkanlığa seçildi.

Genel kurulda uzun yıllar görev yapan Hasan Sungur aday olmayarak başkanlığı devretti. Yapılan tüzük değişikliği ile Sungur, sendikanın ilk onursal başkanı seçildi.

Yeni yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımı yaptı. Önümüzdeki iki yıl için Metin Arhun başkanlığa seçilirken, Alp Cengiz Alp asbaşkan, Mehmet Sungur genel sekreter, Ahmet Ogan veznedar oldu. Yönetim kurulunda ayrıca Kemal Omağ, Yalçın Koçyiğit, Hasan Adahan, Mehmet Bulanık, Olgaç Uçar, Özgün Kutalmış ve Alp Koralp yer alacak. Yedek üyeliklere ise Mustafa Aroğlu, Mehmet Özsezer ve Olsan Oran getirildi.

Genel kurul, ülke işverenlerini ve özel sektörü en iyi şekilde temsil etme ve yeni dönemde başarılı işler çıkarma kararlılığıyla tamamlandı.