İşverenin sözüne güvendi, 4 yıldır kaçak yaşıyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların 20 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Mahkemede söz alan zanlı L.M., maddi durumundan dolayı okula devam edemediğini, 4 yıldır kaçak olduğunun farkında olduğunu, bir yerde çalıştığını, işverenin yasal statüye kavuşturacağını söylediğini ancak yapmadığını söyledi.

Polis memurları Ahmet Sinanoğlu ve Süleyman Manaş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 02.10.2024 tarihinde saat 11:20 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliği'ne giriş çıkış dökümü temin etmek için gelen Lefkoşa'da sakin N.O.’nun yapılan muhaceret kontrolünde 15.08.2024 tarihinden itibaren 48 gün ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 02.10.2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da Şht. Hüseyin Sokak üzerinde yapılan muhaceret kontrollerde G.K.’nin 673 gün, L.M.’nin ise bin 403 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, 01.10.2024 tarihinde saat 01:40 raddelerinde Gönyeli'de Şht Ali Yusuf Hacı Sokak üzerinde şüpheli hareketlerinden dolayı durdurularak Gönyeli'de sakin S.Y’nin yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2023 tarihinden itibaren 366 gün ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili gerekli muhaceret araştırmasının tamamlandığını söyleyerek, 20 gün süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkemede söz alan L.M. para durumundan dolayı okula devam edemediğini, 4 yıldır kaçak olduğunun farkında olduğunu, bir yerde çalıştığını, işverenin yasal statüye kavuşturacağını söylediğini ancak yapmadığını ifade etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.