İstifra etmeye çalışırken 7 buçuk metreden düştü!
Gönyeli’de bu sabah meydana gelen olayda 26 yaşındaki genç, evinin penceresinen istifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybetti, 7 buçuk metre yükseklikten beton zemine düştü.
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Gönyeli’de bu sabah meydana gelen olayda 26 yaşındaki genç, evinin penceresinen istifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybetti, 7 buçuk metre yükseklikten beton zemine düştü.
Polisten yapılan açıklamaya göre Takudzwa Arnold Gada isimli şahıs, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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