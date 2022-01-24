İSTİFACI VEKİLLER KAZANAMADI
Geçen dönem Halkın Partisi’nden istifa ederek, azınlık hükümetine dıştan destekle güven oyu sağlayan, ardından da Ulusal Birlik Partisi’nden aday olan Hasan Büyükoğlu ile Mesut Genç’in seçimi kaybettiği söyleniyor.
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Geçen dönem Halkın Partisi’nden istifa ederek, azınlık hükümetine dıştan destekle güven oyu sağlayan, ardından da Ulusal Birlik Partisi’nden aday olan Hasan Büyükoğlu ile Mesut Genç’in seçimi kaybettiği söyleniyor.
YDP’dem koparak UBP’ye katılan Bertan Zaroğlu da seçilemeyenler arasında yer aldı.
İlk bilgiler Aytaç Çaluda’nın da seçim kaybeden vekillerden biri olduğu yönünde…
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