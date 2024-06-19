İstediği müzik çalınmadı gerekçesiyle bıçak salladı

Haspolat’ta kendi istediği müziğin çalınmadığı gerekçesiyle, korkutmak maksatlı bıçakla etraftakileri rahatsız eden zanlı M.B. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç zanlı M.B.’nin 19 Haziran 2024 tarihinde saat 02.50 raddelerinde Haspolat'ta bir ş yeri lojmanında 257 promil alkollü olduğu esnada, kendi istediği müzik çalmadığı gerekçesiyle etrafındakilere bıçak salladığını kaydetti.

Zanlının, ağız uzunluğu 15.5 cm toplam uzunluğu 27.5 cm olan tahta saplı bıçağı ve ağız uzunluğu 14,5 cm toplam uzunluğu 27.5 cm olan plastik saplı bıçağı her iki eline alıp korkutmak maksadı ile sağa sola salladığını mahkemeye aktaran polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının olay yerinde yüksek sesle bağırıp çağırdığı sırada suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının olay yerinden temin edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Y. Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.