İşte sonuçlar!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 713 sandığın tümü açıldı.

62 bin 876 seçmenin oy kullandığı seçimde, oyların 60 bin 165'i geçerli, 2 bin 711'i ise geçersiz sayıldı.

Katılım, resmi olarak yüzde 29,92 olarak ifade edildi.

YSK'nın açıkladığı resmi olmayan verilere göre Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı Sami Özuslu oyların 26 bin 288'ini yani yüzde 43,73'ünü alarak sandıktan birinci çıktı.

Öte yandan adaylığı YSK tarafından iptal edilen TDP'nin adayı Tacan Reynar, oyların 748'ini yani 1,24'ünü aldı.

YSK verilerine göre oy dağılımı şöyle:

Sami Özuslu: %43,73 (26 bin 288 oy)

Ali Başman: %38,00 (22 bin 842 oy)

Serhan Aktunç: %6,60 (3 bin 968)

Figen Yalman Lesinger: %4,66 ( 2 bin 802 oy)

Umut Ersoy: %1,30 (781 oy)

Abdullah Korkmazhan: %1,28 (771 oy)

Tacan Reynar: %1,24 (748 oy)

Talip Sancar: %0,85 (514 oy)

Çetin Sadeli: % 0,83 (498 oy)

Mert Taşkın: %0,68 (410 oy)

Meriç Erülkü: %0,50 (299 oy)

Nazım Özsever: %0,13 (80 oy)

Alper Özsakınç: %0,19 (116 oy)

Mağusa’da tüm sandıklar açıldı

15 bin 516 seçmen oy kullandı, 627 oy geçersiz.

Gayrı resmi sonuçlara göre; Mağusa’daki oyların % 40, 96’sını Ali Başman, % 40.76’sını Sami Özuslu aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı şöyle:

1. Sami Özuslu: %40.76

2. Ali Başman: %40.96

3. Serhan Aktunç % 7.15

4. Figen Yalman Lesinger: %5

5. Umut Ersoy: %0,75

6. Abdullah Korkmazhan: %1,99

7. Tacan Reynar: %1,14

8. Talip Sancar: %0,41

9. Çetin Sadeli: % 0,97

10. Mert Taşkın: %0,34

11. Meriç Erülkü: %0,24

12. Nazım Özsever: %0,08 1

13. Alper Özsakınç: %0,20

Güzelyurt’ta 50 sandığın tümü açıldı

Gayrı resmi sonuçlara göre oy dağılımı şöyle:

1. Sami Özuslu: %36.64

2. Ali Başman: %41.99

3. Serhan Aktunç % 10.24

4. Figen Yalman Lesinger: %4.83

5. Umut Ersoy: %1.50

6. Abdullah Korkmazhan: %0.79

7. Tacan Reynar: %1.69

8. Talip Sancar: %0.29

9. Çetin Sadeli: % 0.84

10. Mert Taşkın: %0.48

11. Meriç Erülkü: %0.48

12. Nazım Özsever: %0.06

13. Alper Özsakınç: %0.17