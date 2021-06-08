İşte Sivil Hizmet Görevlisi sınav sonuçları
Polis Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği sivil hizmet görevlisi yeterlik ve İngilizce sınavında başarılı olanlar Resmi Gazete’de ilan edildi.
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Polis Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği sivil hizmet görevlisi yeterlik ve İngilizce sınavında başarılı olanlar Resmi Gazete’de ilan edildi.
Sınava katılmak için başvuran 398 kişiden 152’si sınavı geçerken 241 kişi başarılı olamadı. 5 kişi ise sınava katılmadı.
Sivil hizmet görevlileri barikatlarda görev yapıyor.
İşte sonuçlar:
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