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İşte Sivil Hizmet Görevlisi sınav sonuçları

İşte Sivil Hizmet Görevlisi sınav sonuçları

Polis Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği sivil hizmet görevlisi yeterlik ve İngilizce sınavında başarılı olanlar Resmi Gazete’de ilan edildi.

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Polis Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği sivil hizmet görevlisi yeterlik ve İngilizce sınavında başarılı olanlar Resmi Gazete’de ilan edildi.

Sınava katılmak için başvuran 398 kişiden 152’si sınavı geçerken 241 kişi başarılı olamadı. 5 kişi ise sınava katılmadı.

Sivil hizmet görevlileri barikatlarda görev yapıyor.

İşte sonuçlar:

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