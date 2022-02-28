İşte o harita: 12 belediye

Yerel Yönetimlerin sayısını 12’ye indirmek için hazırlanan harita ortaya çıktı.

Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti’nin “yerel yönetim reformu” iddiası ile gündeme aldığı çalışmada, çok sayıda belediye kapatılıyor.



Yeni haritaya göre Lefkoşa, Değirmenlik, Mağusa, Geçitkale, Akdoğan, Girne, Çamlıbel, İskele, Mehmetçik, Yeni Erenköy, Güzelyurt ve Lefke üzerinden ilçe ve bucak yönetimleri olacak.



Lapta ve Alsancak, Çamlıbel bucağında birleşirken; Yeni Erenköy ile Dipkarpaz da tek belediyede hizmet verecek.



Yeni haritaya göre Gönyeli, Alayköy ve Akıncılar, Lefkoşa Belediyesi’ne katılacak; Yeni Boğaziçi ise Mağusa ile birleşecek.



Paşaköy, İnönü, Vadili ve Beyarmudu belediyeleri Akdoğan bucağına katılacak.

Çatalköy, Esentepe ve dağın ötesindeki Dikmen de Girne Belediyesi içinde yer alacak.



Tatlısu, Geçitkale ve Serdarlı belediyeleri de birleşecek. Büyükkonuk da Mehmetçik Belediyesi sınırları içerisine dahil olacak.



Değirmenlik, İskele, Lefke ve Güzelyurt belediyeleri konumunu koruyacak.



28 belediyenin sayısının 12’ye indirilmesi yönündeki talebin TC-KKTC protokolleri kapsamında Türkiye Hükümeti’nin taleplerinden olduğu da iddia ediliyor.



“Kayyum da atarız”



Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler Birliği'nin belediye sayısını 12’ye düşürecek bir çalışma yaptığını ve bu çalışmanın hayata geçmesi ile yerel seçimlere gitmeyi hedeflediklerini bugün yeniden açıkladı.



Belediyelerin maddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “küçülmenin kaçınılmaz olduğu” iddiasını ortaya koydu.



“Yeni oluşacak belediyelere daha fazla maddi destek yapılacağını, daha fazla güç ve yetki verileceğini devletin de denetleyici olacağını” iddia eden Sucoğlu’nun “Devlet gerekirse kayyum bile atayabilecek” sözleri de dikkat çekti.



Sucuoğlu’nun bu sözleri Türkiye’deki kimi uygulamaları gündeme getirirken, demokrasi ve yerinden yönetim ilkesi açısından da endişe ile karşılandı.



Yerel yönetimler konusu hükümet programının okunduğu Meclis toplantısında da gündeme geldi.



CTP Milletvekili Erkur Şahali, belediyelerin batışına “populist yönetim anlayışı”nın sebep olduğunu vurgulayarak, ülkede belediye sayısı kaç yapılırsa yapılsın, kötü yönetilirse batacağını söyledi.



HP Genel Başkanı Kudret Özersay da belediyeler reformunun sadece belediye sayısının azaltılmasıyla ilgili olmadığını, bunların sağlıklı bir tartışma ortamında ele alınması gerektiğini kaydetti.



Bu konunda Meclis’te acilen bir Ad-Hoc komite oluşturulması gerektiğini ve konu hakkında çalışılabilmesi gerektiğini dile getiren Özersay, “Toplumsal bir konsensüsle siyasi istismarın önüne geçilsin” dedi.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da “Yerel yönetimler reformu yalnızca belediyelerin sayısını azaltarak yapılmaz” diyerek, “Yurttaşların daha iyi hizmet alabilmesi esası çerçevesinde, yerel yönetimlerin özerkliğini, mali gücünü, yetki ve sorumluluklarını bütünsel bir yaklaşımla ele almayı gerektirir” görüşünü ortaya koymuştu.



Belediyelerin kapatılması yönelik ilk sert tepkiyi ise Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli vererek, “Buradayız ve bu kenti sizin dar görüşlerinize heba etmeyeceğiz; kenetleneceğiz ve bu ülkenin en güçlü kurumu Gönyeli Belediyesi'ni kapattırmayacağız” demişti.