İstasyonlardaki EuroDizel sıkıntısı, “KIB-TEK kaynaklı olabilir”

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin (K-PET) EuroDizel stokunun bitmesi ve yakıtı taşıyan geminin gecikmesi nedeniyle, K-PET’e bağlı akaryakıt istasyonlarında EuroDizel satışı durdurulmuş durumda. K-PET’e EuroDizel yakıt taşıyan geminin 10 Ocak’ta adaya gelmesi, bu kapsamda da sorunun önümüzdeki salıya kadar sürmesi bekleniyor.

K-PET’in yaşadığı yakıt krizinin kaynağında, KIB-TEK’e ait “mobil santral” olabileceği iddia ediliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, KIB-TEK’in, artan enerji talebini karşılamak adına kullandığı mobil santralin EuroDizel ile çalıştığını ve K-PET’in elindeki yakıtı bu santrale taşıması nedeniyle stokunun tükenmiş olabileceğini söyledi.

Fidan, “Bu denim fikrim, bu fikrinin kesinlikle doğru olduğunu söyleyemem” dedi.

Söz konusu “mobil santraller”, Kıbrıs’ın kuzeyinde artan enerji talebine yanıt veremeyen Teknecik’e destek amacıyla, Türkiye tarafından gönderilmişti.

Öte yandan Altınbaşlar’a ait ALPET’te herhangi bir yakıt sıkıntısının olmadığını söyleyen Fidan, ada yarısı genelindeki EuroDizel yakıt stokunun bitmemesi adına şirketin, “istasyonlara günlük kotalı satış yaptığını” belirtti.

Fidan soru üzerine, kendilerine gelen bilginin, ALPET’in K-PET istasyonlarına EuroDizel satışı yapmadığı yönünde olduğunu da kaydetti.