İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle yarınki 8 uçak seferi iptal edildi
İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Pegasus ve A Jet’in yarınki toplam 8 İstanbul- Ercan karşılıklı seferi iptal edildi.
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İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Pegasus ve A Jet’in yarınki toplam 8 İstanbul- Ercan karşılıklı seferi iptal edildi.
Türk Hava Yolları’nın seferlerinde ise herhangi bir iptal olmadığı bildirildi.
T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın için iptal edilen seferler şöyle:
PC1912 SAW ECN, PC1913ECN SAW, 1920 SAW ECN, 1921 ECN SAW PC1926 SAW ECN, PC1927 ECN SAW, VF 163 SAW ECN VF 164 ECN SAW (AJET)
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