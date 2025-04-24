İstanbul'da deprem: Çok sayıda kişi geceyi okul binaları, spor salonlarında geçirdi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen çok sayıda kişi, geceyi okul binaları, spor salonlarında geçirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremde "can kaybı ve yıkım ihbarı" olmadığını açıkladı.

Türkiye Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de de okullar bir gün süreyle tatil edildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitime de perşembe ve cuma günü ara verildiğini söyledi.

Kamu kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de iki gün idari izinli sayılacak.

Okul bahçeleri, spor salonları ve camiler deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyenler için açık kaldı.

Kızılay ve AFAD'ın da temel ihtiyaçlar için seferber oldu.

AFAD, hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi çağrısı yaptı.

Deprem 13 saniye sürdü, 51 artçı kaydedildi

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 Nisan depremiyle ilgili bilgilendirme yaptı. Buna göre, deprem 13 saniye sürdü.

Deprem 12.49'da Silivri açıklarında, 6,92 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bu depremden yaklaşık bir saat sonra 5,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Daha sonra AFAD'ın yayımladığı bilgilendirme notunda "12.49'da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği" vurgulandı.

Açıklamada depremin "Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleştiği ve yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen depremin yaklaşık 13 saniye sürdüğü" vurgulandı.

300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerde hissedilen ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntının kaydedildiği ifade edildi ve bu artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebileceği söylendi.