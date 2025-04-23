İstanbul'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul'da Marmara'nın tamamında ve çevre illerde hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 12.49’da meydana gelen ve merkez üssü Marmara Denizi'nin Silivri açıkları olan depremin büyüklüğü 6,2 olarak ölçüldü. 2 dakika sonra 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Devam eden dakikalarda büyüklüğü 4,9'a kadar varan çok sayıda artçı deprem yaşandı. Son olarak saat 15.12'de 4,9 büyüklüğünde kent genelinde hissedilen bir deprem daha yaşandı.