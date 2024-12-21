İsrail ordusu 25. gününde Lübnan ile ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 284'e yükselirken, bu saldırılarda 31 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, obüslerle bombardıman, İsrail askerlerinin ve askeri araçlarının bölgeye girmesi, tarım alanına zarar verme, evlerin havaya uçurulması, savaş uçağı ve insansız hava aracı uçurma ve bariyer kurma gibi ihlallerini Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ile Nebatiye kentine bağlı Mercayun ve Bint Cubeyl'de gerçekleştirdi.

Nakura'da evleri havaya uçuran İsrail ordusu, Lübnan ordusunun askeri noktasının yerine barikat kurdu.

İsrail savaş uçağı, Bint Cubeyl beldesi üzerinde alçak uçuş yaptı.

İsrail ordusuna ait obüsler Hanin beldesini 5 kez hedef alırken, beldedeki bazı evler ordu tarafından havaya uçuruldu.

Mercayun'un birçok bölgesinde de İsrail ordusuna ait insansız hava araçları alçak irtifada uçtu.

İsrail ordusu yaklaşık 20 askeri araç ve buldozerlerle Deyr Mimas beldesinin girişinde konuşlanırken, buldozerler burada 3 araca zarar verdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişi öldü, 16 bin 661 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.