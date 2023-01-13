İsrail ile Kıbrıs arasındaki stratejik ilişkiler sürdürülecek

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile İsrail’in yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen ülkeleri arasındaki gerek iki ülke arasındaki stratejik diyalog gerek üçlü işbirliği mekanizması çerçevesindeki stratejik ilişkileri sürdürme iradesini ortaya koydu.

Fileleftheros’un haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni görevine atanması nedeniyle kutlamak üzere kendisini dün telefonla arayan Kasulidis’le ülkeleri arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirme, işbirliğini özellikle enerji alanında genişletme konularını görüştüklerini kaydetti.

Ülkesinin İsrail-Kıbrıs-Yunanistan üçlü işbirliğine önem verdiğine işaret eden Cohen bu ilişkilerin İsrail-Türkiye ilişkilerindeki normalleşmeden etkilenmediğini belirtti.

Habere göre iki bakan Kıbrıs ile İsrail’in gerek kendi aralarındaki, gerek üçlü işbirliği mekanizması gerekse Yunanistan ve ABD’nin katılımıyla 3+1 oluşumu çerçevesindeki stratejik diyaloğu sürdürme ortak iradesini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Kasulidis ile Cohen’in, önümüzdeki kısa dönem içerisinde görüşme beklentisi ile temasta kalmaya karar verdiği belirtildi.