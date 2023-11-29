İsrail-Hamas ateşkesinin uzatılması beklentisi

Gazze’de dört günlük ateşkesin uzatılmasının ardından Hamas yeni bir rehine grubunu daha serbest bıraktı. Bölgedeki gazetecilerin verdiği bilgiye göre Refah sınır kapısında 10 İsrailli ile iki çifte vatandaş Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. İsrail ve Hamas'ın sağladığı anlaşmaya göre dün en az 10 İsrailli rehinenin serbest bırakılması gerekiyordu. Böylece Hamas-İsrail ateşkesinin başladığı geçen cumadan bu yana beşinci rehine grubu serbest bırakılmış oldu. İsrail ise dün 15'i kadın, 15'i erkek toplam 30 Filistinli tutuklunun cezaevlerinden salıverildiğini açıkladı. Salıverilen erkeklerin tamamının çocuk olduğu bildirildi.

Hamas'tan İsrail'e yeni rehine listesi

Bugün de İsrailli rehinelerin serbest bırakılması bekleniyor. Medyada yer alan haberlere göre İsrail Hamas'tan bugün serbest bırakılacak olanların isim listesini aldı. The Times of Israel,İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bürosuna dayandırarak verdiği haberinde, salıverilecek rehinelerin ailelerinin bilgilendirildiğini belirtti ancak kaç rehinenin serbest kalacağı hakkında bir bilgiye yer vermedi. Geçen Cuma başlayan ateşkes kapsamında şu ana dek Hamas tarafından 61'i İsrailli 20'si yabancı ya da çifte vatandaş toplam 81 kişi bırakıldı. İsrail ise 180 Filistinli'yi cezaevlerinden salıverdi.

Ateşkesin sürmesi çabaları

Öte yandan Hamas ile İsrail arasında dört günlüğüne sağlanan ve sonrasında iki gün daha uzatılan ateşkesin sürmesi için görüşmeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İsrail, Katar ve Mısır'la ateşkesin yeniden uzatılması konusunda iş birliği içinde olunduğunu duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin ateşkesin uzamasından yana olduğunu, iki günü aşan, daha uzun soluklu ateşkes sağlanması gerektiğini söyleyerek, "Siz de biliyorsunuz ki biz bundan yanayız ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. ABD yönetimi bütün rehinelerin serbest bırakılmasını istiyor.

CIA ve Mossad başkanları Doha'da

Alman haber ajansı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea’nın dün ateşkesin uzatılması için Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile görüşmek üzere Doha'ya gittiğini duyurdu. Katar, Hamas ile İsrail arasında ateşkesin sağlanması için arabulucuk yapan ülkelerin başında geliyor. Hamas'ın üst düzey yöneticileri Katar'da yaşıyor.

Katar'dan açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, dün Doha'da yaptığı basın toplantısında, ateşkesin sürmesi için çabalarının sürdüğünü belirtti. Sözcü, "Şu an asıl odaklandığımız nokta ve umudumuz, yeni müzakerelere ve bu savaşın sona ermesine götürecek kalıcı bir ateşkese ulaşmak" dedi.

G7 ülkelerinden ateşkesin uzatılması çağrısı

Dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin bir araya gelerek oluşturduğu, G7 ülkeleri, dün Hamas-İsrail ateşkesi hakkında açıklama yaptı. ABD dışişleri bakanlığının duyurduğu ortak açıklamada, G7 ülkelerinin ateşkesin uzatılmasını desteklediği belirtildi. Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka göre Hamas'ın terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkına dikkat çekildi. G7 ülkeleri, ateşkesin Gazze Şeridi'ndeki insanlara insani yardımların ulaştırıması için de önemli olduğunu vurguladı.

İsrail yeni rehinelerin serbest bırakılmasını beklerken, radikal İslamcı Hamas bugün dünya genelinde Gazze Şeridi'ndeki insanlarla dayanışma için protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulundu.