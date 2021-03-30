İskele'de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

İskele’de 30 yaşındaki O.A.O. (E) isimli şahıs uyuşturucu bulundurmaktan dün akşam tutuklandı.

Polisinin açıklamasına göre, söz konusu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada saksı içerisinde ekili bir uyuşturucu türü olduğuna inanılan bitki ve yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis ayrıca içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve metal kavanoz içerisinde bir miktar hintkeneviri tohum ele geçirdi.