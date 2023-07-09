İskele'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

İskele’de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 20 yaşındaki P.B.(E) ve 24 yaşındaki A.M.’nin (E) tasarruflarında toplam 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.