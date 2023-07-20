İskele’de nüfus artıyor, su yetişmiyor

Serap ŞAHİN

İskele, hızla gelişen bir bölge olması ve turistik cazibesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Hızlı nüfus artışı ve su kaynaklarının yetersiz kalmasıyla birlikte bölgede ciddi anlamda su sıkıntıları yaşanmaya başladı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölgede artan nüfusa su kaynaklarının yetersiz kaldığını ve özellikle hafta sonları ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

Civar köylerde de benzer sıkıntıların olduğuna işaret eden Sadıkoğlu, gerekli girişimlerin yapıldığını ve en kısa sürede sorunun çözüleceğini söyledi.

Sadıkoğlı, İskele Merkez ve Long Beach bölgesinde su sorununun bir süre daha devam edeceğini belirterek, “İskele Merkez ve Long Beach için su hatlarıyla gelen suyun miktarını arttıracağız. Bu konuyla ilgili de talepleri yaptık” dedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

Bölgedeki yapılaşmadan dolayı sıkıntılar yaşanıyor

İskele bölgesinde artan nüfustan kaynaklı su eksiklikleri yaşandığını doğrulayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Bir aydır Su İşleri Dairesi’nin su arttırmasına rağmen su yetmiyor” dedi.

Bin tonluk depoya bin 700 ton su gelmesine rağmen bölgeye yeterli olmadığına işaret eden Sadıkoğlu, bölgedeki yapılaşmadan dolayı su sıkıntıları yaşandığını vurguladı.

Özellikle Kilitkaya, Tuzluca ve Kaplıca köylerinde de benzer sıkıntılar olduğuna işaret eden Sadıkoğlu, gerekli girişimlerin yapıldığını ve bu hafta içinde sorunların giderileceğini açıkladı.

“İskele Merkez ve Long Beach’te su sorunu devam edecek”

İskele Merkez ve Long Beach bölgesinde su sorununun bir süre daha devam edeceğini belirten Sadıkoğlu, “İskele Merkez ve Long Beach için su hatlarıyla gelen suyun miktarını arttıracağız. Bu konuyla ilgili de talepleri yaptık” dedi.

Özellikle hafta sonları bölgedeki yoğunlaşmadan dolayı ciddi anlamda sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Sadıkoğlu, sorunun en kısa sürede çözüleceğini söyledi.