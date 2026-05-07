Ehliyette yeni dönem

KKTC ile TC arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınması ve değişimini içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 5 Mayıs tarihinde yayımlanan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasası” yürürlüğe girdi.

Yasa, Cumhuriyet Meclisi’nin 27 Nisan tarihli 41'inci birleşiminde oy birliğiyle kabul edilmişti.