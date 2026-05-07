Kıbrıs Vakıflar Bankası ile KTEZO’dan faiz destekli küçük esnaf kredisi iş birliği

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) arasında, küçük esnaf ve zanaatkârların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik “Faiz Destekli Küçük Esnaf Kredisi” uygulaması için iş birliği protokolü imzalandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında küçük esnaf ve zanaatkârların nakit akışlarının güçlendirilmesi ve ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında düzenlenen toplantı, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Banka Yönetim Kurulu Başkanı Ecem Topaloğlu, Genel Müdür Ahmet Özorun, Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Selkan ile KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve KTEZO Koordinatörü Hürrem Tolga katıldı.

Taraflar, iş birliğinin esnaf ve zanaatkârların finansman ihtiyaçlarına katkı sağlaması yönündeki beklentilerini dile getirirken, benzer çalışmaların sürdürülmesine ilişkin temennilerde bulundu.

Ecem Topaloğlu ile Mehmet Ali Ardıç arasında imzalanan protokol kapsamında, KTEZO üyesi küçük esnaf ve zanaatkârlara uygun koşullarda kredi desteği sağlanacağı belirtildi.

Program çerçevesinde azami 10 bin Euro tutarında ve 36 ay vadeli kredi kullandırılacağı, ödeme planına uygun ve düzenli ödeme yapan müşterilere faiz desteği verileceği kaydedildi.

Kredi başvurularının, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın ülke genelindeki 11 şubesinden yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, küçük esnaf ve zanaatkârların ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olduğu vurgulanarak, üretim, istihdam ve ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen projelerin hayata geçirilmeye devam edileceği belirtildi.