4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından Girne’de geniş kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Çalışma Dairesi’nin 6 ilçede görev yapan çalışma müfettişlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Girne’deki inşaatlar ile Çatalköy ve Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren farklı sektörlerdeki işyerleri denetlendi.

Denetimlere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven de katılarak müfettişlere sahada eşlik etti.

Denetimlerde konuşan Bakan Hasipoğlu, iş sağlığı ve güvenliğinin ertelenemez bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası içerisindeyiz. Bakanlığımıza bağlı tüm ilgili dairelerle birlikte altı ilçemizde denetimlerimizi sürdürüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bizim için son derece önemlidir. Son üç ay içerisinde Çalışma Dairesi ekiplerimiz tarafından 1350 işyeri denetlendi ve yaklaşık 19 milyon Türk Lirası tutarında ceza uygulandı. Özellikle inşaatlarda meydana gelen iş kazalarının önlenmesi Bakanlığımızın öncelikli sorumluluk alanıdır. Ancak burada görev yalnızca devletin değil; işverenlerin, çalışanların ve iş güvenliği uzmanlarının da ortak sorumluluğudur. İş sağlığı ve güvenliği ertelenemez.”

25 işyeri denetlendi, 4 inşaat durduruldu

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından bugün Girne’de 18 işyeri ve 7 inşaat olmak üzere toplam 25 işyeri iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile kayıt dışı istihdam açısından teftiş edildi.

Yapılan kontroller sonucunda, iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi eksiklikler tespit edilen 4 inşaatın faaliyetleri Çalışma Dairesi tarafından durduruldu. Ayrıca 3 inşaata da eksikliklerin giderilmesi amacıyla yazılı uyarı verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yürürlükte bulunan “İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü”, “Risk Değerlendirme Tüzüğü” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü” çerçevesinde yürütülen denetimler, başta inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde ve diğer ilçelerde artarak devam edecek.