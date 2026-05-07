Gazimağusa'da "Sevgiyle Büyüyorum” projesi başladı

Gazimağusa Belediyesi tarafından hazırlanan “Sevgiyle Büyüyorum” projesi başladı.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri’ne bağlı Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezi tarafından hazırlanan proje, Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu'nda, şiddeti önleme çalışmaları kapsamında hayata geçirildi.

4 ve 5 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan proje ile, çocukların duygularını tanıması, empati yeteneklerini geliştirmesi, öfke kontrolü kazanması ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Dört hafta sürecek proje, haftada bir gün uygulanacak. Her hafta farklı bir konu başlığı altında gerçekleştirilecek etkinliklerde, çocukların yaş grubuna uygun oyun temelli çalışmalar ve drama teknikleri kullanılacak. Böylece çocukların duygu farkındalığı, kendini ifade etme ve sağlıklı iletişim kurma becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uzman Psikolojik Danışman Vedide Bener Gülırmak tarafından yürütülürken projede, merkez personeli Dilan Cırık da yer alacak.

Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezi, temel olarak şiddete uğrayan kadınlara bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sunarken, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları da yapıyor.