İskele'de cinayet
İskele’de bir eğlence mekanında sabaha karşı çıkan kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.
A+A-
İskele’de bir eğlence mekanında sabaha karşı çıkan kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.
Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu, İskele’de yaşanan olayla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yaptı.
“H.M hastaneye geldiğinde hayatını kaybetmişti. Şu an polisler soruşturma yapıyor. Nöbetçi doktorlarımızdan detaylı bilgi alacağız” ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...
Bu haber toplam 1182 defa okunmuştur