Mavideniz’in getirildiği Acil Servis’te olay

İskele’deki bir eğlence mekanında başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Mavideniz’in sabaha karşı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasının ardından bir grup, Acil Sevis’te taşkınlık çıkarttı.

YENİDÜZEN’in olay yerinden elde ettiği bilgilere göre Mavideniz’in hastaneye ulaşmasının ardından hastaneye varan şahıslar, Acil Servis’teki camları kırdı, olay çıkarttı.

Öte yandan YENİDÜZEN muhabirinin olay yerinde görüntü almasını engelleyen bir grup şahıs ise, muhabirin telefonundaki görüntüleri polis eşliğinde sildirdi.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu, olayla ilgili YENİDÜZEN’e yağtığı açıklamasında, “hastaneye geldiğinde hayatını kaybetmişti. Şu an polisler soruşturma yapıyor. Nöbetçi doktorlarımızdan detaylı bilgi alacağız” açıklamasını yapmıştı.

İskele'de cinayet!