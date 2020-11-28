İskele’de büyük operasyon

Narkotik ekipleri bugün öğle saatlerinde uzun zamandır takipte olduğu 28 yaşındaki J.I.’nın evine baskın yaptı.

Evde yapılan aramada bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş, 1 kilogram 600 gr Hintkeneviri ele geçirildi.

Evde devam eden aramalarda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 11 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Zanlının yarın İskele Kaza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.