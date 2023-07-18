İskele’de bir iş yerinin bahçesinden 75 tüp gaz çalındı

İskele’de bir iş yerinin bahçesine izinsiz olarak girildikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen toplam 75 (10 kg’lık) dolu tüp gaz çalındı.

14–17 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.Ç.(E-26) ve bağlantısı olduğu tespit edilen R.E.(E-17) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, çalınan söz konusu 75 adet tüpü, Gazimağusa’da piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edilen market işletmecisi A.Ç.(E-43) de tutuklandı.

60 kilogram çelik halat çalan bir kişi tutuklandı

Çayırova-Tuzluca köyleri arasında bulunan bir şahsa ait arazi içerisinde muhafaza edilen 60 kilogram ağırlığındaki çelik halat çalındı.

13 Temmuz’da meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-47) tespit edilerek tutuklandı.

Alaniçi-Dörtyol köylerinde kaçak avlandığı tespit edilen iki kişi tutuklandı

Alaniçi-Dörtyol köyleri arasındaki bir arazide A.S.’nin (E-19) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu M.T.(E-24) adına kayıtlı av tüfeği ile 1 ova tavşanı vurarak, ava kapalı mevsimde kanunsuz avlandığı tespit edildi.

Önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, bahse konu şahıslar tutuklandı, olayda kullanılan av tüfeği de emare olarak alındı.