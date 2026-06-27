“Ercan'ın iç hat statüsü ve limanlar konusunda hükümet açıklama yapmalı”

CTP Grup Başkanvekili, Milletvekili Asım Akansoy, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın Ankara temaslarında Ercan Havalimanı'nın iç hat statüsüne alınmasının gündeme geldiğine ilişkin haberlerin kamuoyunda soru işaretleri yarattığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Akansoy, Ercan'ın iç hat statüsüne alınmasının yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını, siyasi, ekonomik, hukuki ve anayasal sonuçları bulunduğunu ifade ederek, uluslararası uçuşlar konusunda bir gelişme varsa bunun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin "limanların rehabilitasyonu" başlığı altında özelleştirme girişimlerine de işaret eden Akansoy, Mağusa ve Girne limanlarının özelleştirilmesine karşı olduklarını belirtti. Sürecin hızlandırılmak istendiğine ilişkin iddiaların bulunduğunu kaydeden Akansoy, Başbakanı Ercan Havalimanı ve limanlarla ilgili tartışmalar konusunda kamuoyuna açık ve net bir açıklama yapmaya çağırdı.