İskele ve Mağusa’da uyuşturucu madde tasarrufundan üç tutuklu

İskele ve Mağusa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, İskele’de polis tarafından, S.F.(K-31) ve Z.S.A.A’nın (E-26) evinde yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrolünde ise S.F.’nin ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

Gazimağusa’da ise E.Y’nin (E-30) evinde yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gümrüksüz mal tasarrufundan iki tutuklu

Ercan Havalimanı’nda dün gümrük memurları tarafından ülkeye giriş yapan A.H.(E-52) ve R.H’nin (K-46) tasarruflarında gümrüğe beyan edilmemiş sarımsaklar tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutukladı

Mağusa’da dün kamuya açık bir yerde N.D.(K-42), alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Çamlıbel’de hırsızlık

Çamlıbel’de bir markette çalışan H.A’nın (E-23) markette satışa sunulan muhtelif gıda ürünlerini alıp parasını ödemediği ve 100 GB internet paketini bir telefon hattına yükleyip parasını da tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.