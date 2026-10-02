Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden afetlere karşı iki yeni ilk müdahale aracı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, yangın ve sel baskınlarına karşı ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla iki yeni aracı bünyesine kattı.

Belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan araçlardan birinin Çatalköy’de, diğerinin ise Esentepe’de konuşlandırılması planlanıyor. Böylece olası yangın, sel ve benzeri acil durumlarda ekiplerin olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi hedefleniyor.

İki farklı noktada hazır bulundurulacak araçların yalnızca bulundukları bölgelerde değil, ihtiyaç duyulması halinde belediye sınırları içerisindeki tüm yerleşim yerlerinde hizmet vereceği belirtildi.

Yeni araçlarla birlikte özellikle yangınların başlangıç aşamasında ve şiddetli yağışların neden olabileceği su baskınlarında ilk müdahalenin hızlandırılması amaçlanıyor.

Kırok: “İlk Dakikalar Çok Önemli, Müdahale Gücümüzü Artırıyoruz”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yangın ve sel gibi afetlerde ilk dakikaların büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, belediyenin müdahale kapasitesini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Kırok, “Bölgemizde özellikle yangın ve sel gibi olaylarda hızlı müdahalenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle belediyemizin öz kaynaklarıyla iki yeni ilk müdahale aracı aldık. Araçlarımızdan biri Çatalköy’de, diğeri Esentepe’de bulunacak ancak ihtiyaç olduğu anda bölgemizin her noktasında hizmet verecek. Amacımız olası bir yangın veya sel durumunda ekiplerimizin daha hızlı harekete geçmesini sağlamak. Halkımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önemli. İmkânlarımızı bu yönde güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.