Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, öğretmenlerin haklarını almak için Meclis kapılarında beklemek zorunda kalmadığı, güvenli ve çağdaş okullarda görev yaptığı günleri yaratmak için mücadele edeceklerini belirterek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Çeler, "Konteyner sınıflarda eğitim veren, eksikliklerle mücadele eden, haklarını alabilmek için elinde pankartla Meclis kapılarında sesini duyurmaya çalışan öğretmenlerimizin olduğu bir ülkede, Öğretmenler Günü'nü gönül rahatlığıyla kutlamak pek mümkün değil” dedi.

Çeler, öğretmenlerin ekonomik sorunlar, yetersiz altyapı ve ağır çalışma koşullarına rağmen büyük özveriyle görev yaptığını belirtti.

Öğretmenlerin haklarını alabilmek için grev yapmak ve Meclis önünde seslerini duyurmak zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çeler, eğitim emekçilerinin haklarının zamanında teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Öğretmenlerin ekonomik ve özlük haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Çeler, sendikaların eğitim sisteminin vazgeçilmez paydaşı olduğunu da belirtti.