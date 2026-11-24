Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, yolsuzluk iddialarının polis ve savcılık tarafından resen araştırılması için gerekli yetkinin verilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını, suç unsuru taşıyan iddiaların yargıya havale edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Denktaş, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) arasında gündeme gelen yolsuzluk komitesi kurulup kurulmaması tartışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu tartışmanın gereksiz olduğunu belirten Denktaş, yolsuzluk konusunun siyaseti meşgul etmemesi gerektiğini ifade etti.

Denktaş, siyasetçilerle ilgili suç unsuru taşıyan iddiaların yargıya havale edilmesinin halkın yolsuzluk konusundaki rahatsızlığını ortadan kaldıracağını da belirtti.