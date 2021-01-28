İskele, hafta sonu için tedbir aldı

İskele Belediyesi, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde bir dizi tedbir aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu gerçekleşecek sokağa çıkma yasağında İskele Belediyesi’nin bazı birimleri, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için rutin işleyişine devam edecek.

DEFİN VE TEMİZLİK İŞLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Cumartesi ve Pazar günü defin ve temizlik işleri birimi kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek. Vatandaşlar, defin ve temizlik işleri için İskele Belediyesi’ne 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşabilecek.

SU İŞLERİ ARIZA DURUMUNDA HİZMET VERECEK

İskele Belediyesi Su İşleri Birimi ile Teknik İşler Birimi de, Cumartesi ve Pazar günü, oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda hizmet verecek. Vatandaşlar, herhangi bir arıza durumunda Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09, Teknik İşlere 0548 810 12 29 numaralı telefondan ulaşabilecek.

ALO ZABITA DEVREDE OLACAK

İskele Belediyesi Zabıta Birimi de, 2 günlük sokağa çıkma yasağında herhangi bir olumsuzluk durumunda Alo Zabıta hattı üzerinden aktif olacak. Vatandaşlar, Alo Zabıta servisine 0548 810 11 16 numaralı telefonu arayarak veya WhatsApp üzerinden yazarak, İskele Belediyesi Zabıta Amirine ulaşabilecek.

Vatandaşlar, genel sorun bildirimi için belediyeye 0548 810 11 77 numaralı telefondan, genel hizmet birimi sorumlusuna 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşabilecek.

İskele’de acil durumlar için kullanılacak diğer telefon numaraları ise şöyle:

Orman Yangın 177, Polis İmdat 155, Acil Servis 112, Yangın 199, İskele Polis Müdürlüğü 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi 371 23 19”